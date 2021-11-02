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Медаль имени Ольги Ладыженской впервые будет вручена на Международном конгрессе математиков в 2022 году

На Международном конгрессе математиков, который пройдет в следующем году в Санкт-Петербурге (ICM 2022), впервые вручат медаль имени Ольги Ладыженской. Награду будут присуждать каждые четыре года выдающимся математикам и физикам за прорывные результаты работы. Победитель также получит финансовое вознаграждение в размере одного миллиона рублей. В случае если работа выполнена коллективом ученых, комиссия рассмотрит возможность вручения общей награды. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Медаль учреждена Национальным комитетом математиков России совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом и оргкомитетом ICM 2022, ее вручат на мероприятии, посвященном 100-летию Ольги Ладыженской.

Подать заявку на получение премии можно до 1 декабря 2021 года. Информацию о кандидатурах следует направлять председателю комитета по присуждению премии 2022 года профессору Джованни Фельдеру по адресу giovanni.felder@math.ethz.ch. Заявка должна содержать подробное описание работы и указание ее места в общем развитии области. С полным регламентом подачи заявок можно ознакомиться по ссылке.

Добавим, Ольга Ладыженская ― талантливый советский и российский математик. Ее работы формировали современную теорию дифференциальных уравнений с частными производными. За свою жизнь она стала автором более 250 работ, сейчас их активно цитируют математики по всему миру. 

Отметим, Международный конгресс математиков (МКМ), по решению Международного математического союза, состоится 6–14 июля 2022 года в Санкт-Петербурге и его проведение включено в национальный проект «Наука и университеты». Проведение конгресса в России призвано усилить интеграцию международных математических центров в мировое научное сообщество, способствовать привлечению новых российских и зарубежных партнеров к сотрудничеству. Это самая значимая встреча в области фундаментальной и прикладной математики во всем мире и один из старейших научных конгрессов.  

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