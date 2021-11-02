Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Вузам разрешили продлить дистанционку после 7 ноября

Минобрнауки разрешило вузам и научным организациям с 8 ноября продолжить дистанционный формат обучения, сообщает РИА Новости.

Также вузы смогут дистанционно проводить промежуточную аттестацию. При этом образовательным организациям необходимо обеспечить бесперебойный доступ студентов к электронной информационно-образовательной среде и контролировать качество дистанционных образовательных технологий. Учащимся следует предоставить методическую поддержку и за три дня предупредить их об объеме работы.

Напомним, в Псковской области с 25 октября по 29 октября колледжи и вузы ушли на дистант. С 1 по 3 ноября вместе со всей страной студенты отправились на выходные. Планируется, что после 7 ноября детские сады, школы, колледжи и вузы возвращаются к работе в очном режиме.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Где проводите нерабочие дни?
Проголосовать >>>

02 ноября 2021

Псковское агентство информации приняло участие в съёмках сюжета о Дно для Первого канала
02 ноября 2021

В Петербурге на время локдауна запретили выступления уличных музыкантов
02 ноября 2021

Акция «Чистые игры в Овсище» поборется за «Народное признание» в номинации «Экомышление»
02 ноября 2021

Дожди и до +10 градусов обещают псковичам 3 ноября
02 ноября 2021

Псковское агентство информации лидирует среди региональных изданий по индексу цитируемости
02 ноября 2021

Изменилось расписание авиарейсов Москва – Псков
02 ноября 2021

Полиция усилит работу на дорогах Псковской области в нерабочие и праздничные дни

02 ноября 2021

Члены псковского Молодёжного парламента озвучили пожелания новому созыву

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...