Вузам разрешили продлить дистанционку после 7 ноября

17:34, 02 ноября 2021, ПАИ

Минобрнауки разрешило вузам и научным организациям с 8 ноября продолжить дистанционный формат обучения, сообщает РИА Новости.

Также вузы смогут дистанционно проводить промежуточную аттестацию. При этом образовательным организациям необходимо обеспечить бесперебойный доступ студентов к электронной информационно-образовательной среде и контролировать качество дистанционных образовательных технологий. Учащимся следует предоставить методическую поддержку и за три дня предупредить их об объеме работы.

Напомним, в Псковской области с 25 октября по 29 октября колледжи и вузы ушли на дистант. С 1 по 3 ноября вместе со всей страной студенты отправились на выходные. Планируется, что после 7 ноября детские сады, школы, колледжи и вузы возвращаются к работе в очном режиме.