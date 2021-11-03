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Общество

50 часов обязательных работ за уклонение от уплаты алиментов получила жительница Локнянского района

50 часов обязательных работ предстоит отработать жительнице Локнянского района за уклонение от уплаты алиментных платежей на своих детей, сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

По решению суда, женщина должна была платить алименты на содержание своих сына и дочери. Однако она не исполняла эту обязанность, в результате чего долг достиг 300 тысяч рублей.

Несмотря на запреты и ограничения со стороны судебных приставов алиментных платежей от должницы так и не поступило. Если женщина не начнет платить алиментные платежи, ей уже будет грозить уголовная ответственность.

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