50 часов обязательных работ за уклонение от уплаты алиментов получила жительница Локнянского района

10:42, 03 ноября 2021, ПАИ

50 часов обязательных работ предстоит отработать жительнице Локнянского района за уклонение от уплаты алиментных платежей на своих детей, сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

По решению суда, женщина должна была платить алименты на содержание своих сына и дочери. Однако она не исполняла эту обязанность, в результате чего долг достиг 300 тысяч рублей.

Несмотря на запреты и ограничения со стороны судебных приставов алиментных платежей от должницы так и не поступило. Если женщина не начнет платить алиментные платежи, ей уже будет грозить уголовная ответственность.