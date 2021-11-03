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Опочецкий динозавр представит Псковскую область на конкурсе арт-объектов

Собранный из автомобильных частей динозавр из Опочки представит Псковскую область на конкурсе уникальных народных арт-объектов страны «Туту Арт».

Автором скульптуры из автохлама является опочецкий сварщик-любитель Роман Кириллов. Динозавр был включен в энциклопедию-путеводитель «100 самых необычных памятников России». 

На конкурсе «Туту Арт» железный динозавр будет участвовать в пятом туре, он начнется с 9 ноября. За выход в финал в пятом туре поборются восемь арт-объектов из разных регионов Северо-Запада, среди которых: остановка «Возвращайся домой» из села Пежма Архангельской области, паровоз на даче из посёлка Ульяновка Ленинградской области, «Зайцы-антивандалы» из Карелии, «крошки-хомлины» из Калининграда и замок на Валдае из города Валдай Новгородской области. 

Народное голосование на сайте tutu.ru стартует 9 ноября, оно продлится до 16 ноября.

На сайте сообщается, что всего в конкурсе «Туту Арт» участвуют 85 претендентов из всех регионов страны. Арт-объекты разбиты на 10 туров голосования. Победители каждого из этапов выйдут в финал, который состоится 24 января 2022 года. 

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