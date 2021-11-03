Около 20 тонн эстонских злаковых культур не пропустили через границу в Псковской области

16:27, 03 ноября 2021, ПАИ

На российско-эстонской границе в фитосанитарном контрольном пункте «Куничина Гора» в Псковской области сотрудники управления Россельхознадзора запретили к ввозу 19,7 тонны пророщенного овса, пшеницы и ржи. Партию злаковых культур везли в адрес московского торгового предприятия из Эстонии.

Инспектор управления выявил нарушение технических регламентов Таможенного союза «О безопасности зерна» и «О безопасности пищевой продукции». На партию пророщенного зерна отсутствовал протокол испытаний к декларации о соответствии.

Ввоз 19,7 тонны подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации запрещен, добавили в ведомстве.