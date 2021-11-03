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Михаил Ведерников пообещал решить проблему с очистными сооружениями в Дно

Проблему с очистными сооружениями в Дно пообещал решить губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии с главными редакторами районных газет.

Главный редактор газеты «Дновец» Руслана Рысцова спросила главу региона о строительстве в Дно новых очистных сооружений. Нынешние очистные сооружения устарели настолько, что со своей задачей они не справляются и реконструировать их нет смысла. «Сейчас все канализационные отходы идут в реку Суковка, а из неё – в Шелонь, что, мягко говоря, плохо сказывается на экологии», - отметила главред.

Глава региона отметил, что сейчас в Фонд содействия реформированию ЖКХ готовится заявка на строительство очистных сооружений в городе.

«После сбора всех необходимых документов собираемся её подать в будущем году. Отмечу, что только один проект обойдётся в 16 миллионов. Но проблема для района действительно актуальная, будем её решать», – отметил губернатор.

Напомним, 20 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии с главными редакторами районных газет обсудил порядка 25 вопросов.

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