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Общество

В Порхове отремонтируют мост через реку Шелонь

Фото пресс-службы администрации Псковской области

В Порхове для ремонта моста через реку Шелонь планируют привлечь федеральные средства. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии с главными редакторами районных газет.

Главный редактор газеты «Порховский вестник» Лариса Борисова процитировала слова читателей о том, что мост «пора спасать». В последний раз ремонт там был сделан в начале 90-х годов прошлого столетия. Сейчас регулярно проводится косметический ремонт, но он не спасает ситуацию. «А ведь это единственный автомобильный мост, который соединяет две части города, на одной из которых стоит пожарная часть. Это ещё и единственная дорога в соседний районный центр — Дно», — отметила главред.

Глава региона согласился с тем, что мост проблемный, и отметил, что недавно была проведена диагностика, в результате которой снижена и ограничена нагрузка на ось транспортных средств.

«Было принято решение предусмотреть денежные средства на следующий год на подготовку проектно-сметной документации. До конца следующего года ПСД будет готова, и мы будем вести разговоры с федеральным центром об оказании помощи в ремонте моста», — добавил Михаил Ведерников.

20 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии с главными редакторами районных газет обсудил порядка 25 вопросов.

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