«Это демонстрация своей позиции»: ректор ПсковГУ Наталья Ильина об участии во Всероссийской переписи населения

17:32, 03 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области продолжается Всероссийская перепись населения, которая продлится до 14 ноября. Студенты Псковского государственного университета помогают в проведении масштабного мероприятия, которое впервые в истории проходит в цифровом формате наряду с традиционным обходом.

На базе вуза было организовано обучение переписчиков-волонтеров: студенты узнали, как пользоваться специальным планшетом, как общаться и задавать вопросы. Также они получили информацию, как вести себя в непредвиденных ситуациях, как отвечать на вопросы о том, зачем нужна перепись, как используются и защищаются полученные персональные данные.

За каждой группой, которая состоит из 6-7 человек, закреплен руководитель, который участвовал в предыдущих переписях или имеет подходящий опыт. В случае необходимости он помогает студентам-переписчикам и контролирует ход работы.

«На мой взгляд, участие в переписи – это демонстрация своей позиции, - подчеркнула ректор ПсковГУ Наталья Ильина. - Активной позиции относительно развития государства - экономики, образования, социальной сферы и, конечно, собственной жизни, ведь данные этого исследования лягут в основу бюджетного планирования страны. Я прошла опрос на портале «Госуслуги». Это удобно и просто, занимает не много времени. Участвуя в переписи, человек показывает, что ему не всё равно не на кого-то или что-то, а на самого себя».

Добавим, что принять участие в переписи жители могут несколькими способами: дождаться переписчика дома, подойти в МФЦ или сделать это самостоятельно на портале «Госуслуги» через мобильное приложение или стационарный компьютер.

Электронная анкета содержит в себе основной неизменный блок вопросов, состоящий из указания пола, возраста, места рождения, национальности, образования, семейного положения. Среди нововведений - вопросы о том, как далеко от места жительства находится работа, а также об источниках дохода без указания самих сумм. Жителям предстоит ответить в общей сложности на 33 вопроса переписного листа. Помимо получения обобщенных демографических, экономических и социальных сведений о населении благодаря переписи государство сможет оценить потоки трудовой миграции, а также понять, какая поддержка требуется самозанятым и как в целом развивается этот институт по стране.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года. В этом году в масштабном статистическом мероприятии можно принять участие самостоятельно через сайт госуслуг либо дождавшись переписчика дома. Узнать его можно по уникальной накидке с логотипом Всероссийской переписи населения. Также у каждого переписчика будет официальное удостоверение.

Согласно последним данным, в Псковской области участие в переписи приняли уже более 46% жителей.