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Общество

Более 46% жителей Псковской области приняли участие во Всероссийской переписи населения

Более 46% жителей региона приняли участие во Всероссийской переписи населения, которая проходит с 15 октября по 14 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковстата.

В ходе проведения Всероссийской переписи населения в Псковской области соблюдаются все необходимые санитарные требования по профилактике коронавирусной инфекции.

Самый безопасный и удобный способ прохождения переписи — через портал «Госуслуги». Любой желающий может самостоятельно заполнить переписные листы с домашнего компьютера или мобильного телефона в удобное для него время. При этом участие в переписи займет не более 15 минут.

Другие способы участия в масштабном статистическом мероприятии также полностью безопасны. Если нет возможности пройти перепись населения самостоятельно, можно дождаться переписчика. Все переписчики полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты, они регулярно проходят ПЦР-тесты.

К тому же, при наборе переписчиков Псковстат отдает приоритет людям с иммунитетом: переболевшим или вакцинированным. И во время общения с людьми переписчик обязательно соблюдает социальную дистанцию, и использует защитную маску и перчатки. Кроме того, переписчики не заходят в дома и квартиры — опрос проводится вне квартир и домовладений.

Все инструкции Роспотребнадзора соблюдаются также на стационарных переписных участках: социальная дистанция, температурный контроль, регулярная санитарная уборка и проветривание помещений.

До 8 ноября можно заполнить переписные бланки самостоятельно на портале Госуслуг, до 14 ноября можно пройти перепись в МФЦ, на переписных участках, или дождаться переписчика дома.

Результаты переписи будут жизненно необходимы региону. На их основе на протяжении 10 лет будут приниматься управленческие решения, в том числе, и по самым конкретным проблемам. Например, необходимо ли строить новую школу? Сколько понадобится учителей для школы с учетом подрастающего поколения? Есть ли необходимость в строительстве больницы, детского сада и так далее.

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