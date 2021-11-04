Регоператор добивается ликвидации несанкционированной свалки в Писковичах

11:17, 04 ноября 2021, ПАИ

Директор филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселёв посетил контейнерную площадку в деревне Писковичи Псковского района, где образовалась несанкционированная свалка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Александр Киселев рассказал, что год назад лично приезжал на эту площадку — там было чисто и убрано. Однако спустя год территория вблизи контейнеров, которые регулярно вывозятся, превратилась в несанкционированную свалку. Директор «Экопрома» заметил, что площадка находится в ведении управляющей компании, но она бездействует, площадка не убирается. Он отметил, что регоператор будет просит помощи в данном вопросе у администрации района с целью повлиять на недобросовестного собственника контейнерной площадки.

Подробнее о том, почему свалку устраивают те, кто должен её убирать, как долго это будет твориться и кто ответственный за уборку этого участка, смотрите в видеоролике.