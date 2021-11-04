В Красноярске хозяева выгнали кота на карниз 14-го этажа в качестве наказания
В Красноярске хозяева выгнали кота на карниз 14-го этажа в качестве наказания, сообщает портал ngs24.ru.
По данным издания, тревогу забили волонтёры, заметившие животное на карнизе многоэтажки. Кот мяукал и скребся, но окно в квартиру ему никто не открывал. При этом, как отметили очевидцы, на улице был сильный ветер, и питомец мог в любой момент сорваться.
Волонтеры выехали на место и выяснили, что в квартире живет беременная девушка. Она пояснила, что кот ее поцарапал. В наказание животное отправили на карниз.
Добровольцам удалось договориться с хозяйкой, чтобы кота впустили в дом: он был в шокированном состоянии, испуган.
Супруг женщины заявил по телефону, что кот семейной паре не нужен, и предложил волонтёрам его купить. Вернувшись домой, он выгнал добровольцев, а кота отправил на балкон. Зоозащитники планируют выкупить кота и найти ему новых хозяев, однако теперь дверь в квартиру им никто не открывает.
В полиции заявили, что проверку по данному факту проводить не будут, так как в случившемся нет состава преступления.
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