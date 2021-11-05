День Якова наступил по народному календарю
На Руси 5 ноября отмечали день Якова. Об этом пишет calend.ru.
Праздник связан с памятью Иакова (Якова) Младшего, прозванного «братом Господним».
В этот день было принято играть в пчелиные игры, подражая жужжанию пчёл и угощаясь мёдом. Чем лучше это делал хозяин, тем больше мёда он мог собрать летом.
Яков считался также покровителем любой мужской работы.
В этот день обычно падал второй снег. Обильный, не тающий обещал мягкую зиму и урожайное лето. По мелким и твёрдым, похожим на крупу, осадкам предсказывали зиму с 22 ноября, с Матрёниного дня.
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