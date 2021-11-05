Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

День Якова наступил по народному календарю

Фото с сайта pixabay.com.

На Руси 5 ноября отмечали день Якова. Об этом пишет calend.ru.

Праздник связан с памятью Иакова (Якова) Младшего, прозванного «братом Господним». 

В этот день было принято играть в пчелиные игры, подражая жужжанию пчёл и угощаясь мёдом. Чем лучше это делал хозяин, тем больше мёда он мог собрать летом.

Яков считался также покровителем любой мужской работы. 

В этот день обычно падал второй снег. Обильный, не тающий обещал мягкую зиму и урожайное лето. По мелким и твёрдым, похожим на крупу, осадкам предсказывали зиму с 22 ноября, с Матрёниного дня. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Где проводите нерабочие дни?
Проголосовать >>>

05 ноября 2021

День Якова наступил по народному календарю
04 ноября 2021

«Кинопоиск» анонсировал выпуск в 2023 году анимационного сериала об альтернативном будущем человечества
04 ноября 2021

«Чёрные кувшинки» Моне, инстадрама и неизвестный Анатоль Франс: что почитать в ноябрьские выходные
03 ноября 2021

Герою видеоролика Псковской областной филармонии вручили билеты на балет «Лебединое озеро»
02 ноября 2021

Продолжительными овациями благодарили псковскую труппу в Москве
01 ноября 2021

Михаил Ведерников поздравил Губернаторский симфонический оркестр Псковской области с 25-летием
01 ноября 2021

Имперский Русский Балет представит в Пскове «Лебединое озеро»
30 октября 2021

Авиабилет в Самолву за 3 рубля, балаган для кинематографа, подлинные письма с фронта – в Пскове презентовали книгу о деревнях восточного Причудья


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...