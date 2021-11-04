Специалисты назвали напиток, вызывающий преждевременное старение
Исследование ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) выявило связь между употреблением сладких газированных напитков и преждевременным старением на клеточном уровне, об этом говорится в журнале Ассоциации общественного здравоохранения США.
Выяснилось, что у людей, часто употреблявших газировку, более короткие теломеры — участки ДНК, связанные с повышением риска развития хронических заболеваний и сокращением продолжительности жизни. В то же время у тех, кто регулярно пил свежевыжатые соки, были длинные теломеры.
Профессор психиатрии Элисса Эпель рассказала, что сладкие газированные напитки не только повышают риск возникновения болезней, но и укорачивают жизнь. Специалист подчеркнула, что эта связь выявлена впервые.
Данные для эксперимента были получены в 1999-2002 годах в рамках Национального исследования здоровья и питания. В нем приняли участие 5309 человек 20-65 лет.
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