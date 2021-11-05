Очередной выпуск «Псковского телеграма» готовится к выходу в эфир

16:00, 05 ноября 2021, ПАИ

Все больше российских регионов объявляют о том, что продлевают режим нерабочих дней. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил пока только о том, что QR-коды будут распространяться и на новые сферы. Тема эффективности нерабочих дней получила широкое обсуждение в российских, псковских Телеграм-каналах. Статистика пока говорит о том, что четвертая волна коронавируса от спада далека. Об этом в пятницу, 5 ноября, в очередном выпуске программы «Псковский телеграм» поговорят ее соведущие Александр Машкарин и Антон Сергеев.

Кроме того, в очередной выпуске видеопроекта речь пойдет об итогах октября для медиасферы региона, о новых поворотах в истории с зараженной АЧС свининой, а также об особенностях подсчета вакцинированных от ковида некоторыми известными анонимными авторами Телеграм-каналов.

«Псковский телеграм» - видеопроект Псковского агентства информации о самом интересном и обсуждаемом в региональном Телеграм-пространстве.