Псковичам напоминают об уголовной ответственности за подделку документов о вакцинации

17:51, 05 ноября 2021, ПАИ

УМВД России по Псковской области напоминает жителям региона об уголовной ответственности за подделку сертификатов о вакцинации от коронавируса и их сбыт, передаёт пресс-служба ведомства.

Наказание ожидает и тех, кто подделывает справки с результатами тестов ПЦР или о медицинском отводе от прививок.

«Действующим законодательством Российской Федерации предусмотрено наказание не только для продавцов поддельных документов, но и для покупателей. Гражданина, приобретающего поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19, привлекут к уголовной ответственности вне зависимости от того, использовал он его или нет», — говорится в сообщении.

Ответственность за изготовление и продажу поддельных документов предусмотрена статьёй 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание за подделку и сбыт — до двух лет лишения свободы, за покупку и хранение документа — до одного года лишения свободы.