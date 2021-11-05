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Псковичка разработала проект по созданию детского технопарка в Москве

Финалистка всероссийского конкурса «Большая перемена», ученица 11-го класса средней общеобразовательной школы № 2 Пскова Софья Петрова предложила создать детский технопарк в Москве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Школьница принимала участие в «Большой перемене» по направлению «Открывай новое!». «Мой вызов направлен на модернизацию образования, ведь именно на нём лежит большая ответственность: не только раскрыть способности каждого ребёнка, но и воспитать личность, готовую к жизни в высокотехнологичном обществе», – отметила школьница.

Софья Петрова разработала проект по созданию современного детского технопарка в Москве, который будет доступен каждому ребёнку. «Детские технопарки – это не просто площадки, где дети знакомятся с высокотехнологичным оборудованием и специализированными программами. Здесь ребята осваивают передовые технологии, учатся работать в команде и применять полученные навыки для создания собственных проектов», – подчеркнула финалистка.

Кроме того, проект позволит воспитать подрастающее поколение, которое обеспечит технологический прорыв в стране. «Проект масштабный, имеет свой план и бизнес-модель. Чтобы его реализовать, нужно одобрение и поддержка федеральных и региональных органов», – добавила участница.

По мнению Софьи Петровой, «Большая перемена» – это не просто конкурс. Именно здесь девушка смогла открыть самую сильную сторону своих способностей. «Поверить в себя и в свои силы, попробовать себя в разных направлениях, пополнить багаж знаний новой и полезной информацией, обрести друзей и единомышленников по всей стране!» – поделилась финалистка.

Напомним, в финал конкурса «Большая перемена» вышли восемь учащихся из шести псковских школ: Псковской инженерно-лингвистической гимназии, Многопрофильного правового лицея № 8, Гуманитарного лицея, Лицея «Развитие», Погранично-таможенно-правового лицея и школы № 2.

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