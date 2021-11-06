Об интересных артефактах Пскова рассказал Борис Елкин

09:37, 06 ноября 2021, ПАИ

Исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин в своём Instagram-аккаунте рассказал об уникальных памятниках архитектуры города, о которых мало кто знает.

«Наш город богат не только уникальными памятниками архитектуры, но и интересными артефактами, о которых мало кто знает и проходит не замечая», — заметил Борис Елкин.

По его словам, в Пскове сохранилось около десяти электрических столбов, которые были установлены в городе более ста лет назад.

«Эти опоры впечатляют своей основательностью и непривычными формами», — подчеркнул Борис Елкин.

Он заметил, что электрические столетние столбы сегодня можно увидеть в историческом центре Пскова. В частности, они располагаются на углу дома № 8 на улице Воеводы Шуйского, на перекрёстке улиц Калинина и Георгиевской, на пересечении улиц Некрасова и Карла Маркса, а также на перекрёстке улиц Гоголя и Воровского.

«Некоторые из них ещё действующие», — уточнил Борис Елкин.

Также он призвал псковичей присылать ему в директ интересные факты из жизни Пскова. «С удовольствием буду рассказывать о них на своей странице!» — заключил исполняющий полномочия главы администрации Пскова.