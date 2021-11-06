Более 250 млн человек в мире заразились COVID-19

16:21, 06 ноября 2021, ПАИ

По состоянию на вечер 6 ноября в мире зарегистрировано 250 031 264 случая заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 5 057 286 человек. Количество выздоровевших – 226 339 793.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 47 280 449. В этой стране от коронавируса умерло 774 673 человека, выздоровело – 37 269 509.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на пятом месте. Здесь коронавирусом заболело 8 755 930 человек, 7 535 172 пациента выздоровело, 245 635 – умерло.