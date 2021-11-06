Умер почётный гражданин Псковского района Зиновий Ольман

19:09, 06 ноября 2021, ПАИ

На 90-м году жизни умер почётный гражданин Псковского района, заслуженный врач РСФСР Зиновий Ольман. Об этом Псковскому агентству информации сообщила дочь Зиновия Ольмана.

Зиновий Ольман родился 16 декабря 1931 года. Молодым парнем в 1955 году он приехал на Псковщину после окончания Горьковского государственного медицинского института, здесь остался жить и работать. Трудовую биографию начал с должности заведующего Псковским райздравотделением. В 1956 году на основании решения Псковского исполкома районного Совета депутатов трудящихся переведён главным врачом района. С 1998 по 2002 год работал заведующим отделом здравоохранения — главным врачом МЛПУ «Псковская ЦРБ». С 2002 по 2004 год — заведующий отделом здравоохранения Псковского района. С 2004 года работает заместителем главного врача по обслуживанию сельского населения.

За годы работы Зиновий Беневич проявил себя мудрым, грамотным и инициативным организатором системы здравоохранения. Под его руководством укреплялась материально-техническая база Псковской районной больницы, введены новые лечебно-диагностические методы и методики обследования и лечения больных с применением современной диагностической и лечебной аппаратуры.

Ольман Зиновий Беневич награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За преобразование Нечерноземья РСФСР», «За заслуги перед отечественным здравоохранением», имеет звания «Ветеран труда», «Заслуженный врач РСФСР», «Отличник здравоохранения».