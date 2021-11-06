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Общество

Россияне планируют потратить в «чёрную пятницу» больше, чем в прошлом году

Потребители в России планируют в среднем потратить на распродаже «чёрной пятницы» в 2021 году на треть больше средств, чем в 2020 году, – около 18,5 тыс. рублей, пишет ТАСС со ссылкой на портал SuperJob.

Отмечается, что 69 % россиян не планируют покупать товары и услуги во время ноябрьской распродажи и только 12 % готовы потратиться. Чаще остальных планируют покупки в «чёрную пятницу» россияне до 24 лет (23 %).

Каждый седьмой респондент (14 %) считает, что в этот день можно купить товары и услуги действительно по сниженным ценам. Причём больше всего доверия у молодёжи до 24 лет (31 %), меньше всего – у россиян старше 45 лет (8 %).

Около 65 % россиян считают, что «чёрная пятница» – обман покупателей.

26 % россиян планируют покупать одежду, 21 % – бытовую технику и электронику, гаджеты и девайсы – 8 % россиян.

5 % россиян планируют купить обувь и товары для дома, 4 % — продукты питания, 3 % — косметику, 2 % — товары для детей. Среди прочего респонденты планируют покупать со скидками авиабилеты, книги, онлайн-курсы, инструменты для ремонта (19 %).

Опрос был проведён во всех округах России, в 371 населённом пункте, с 25 октября по 1 ноября среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.

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