301 человек выздоровел после коронавирусной инфекции в Псковской области за последние сутки

10:18, 07 ноября 2021, ПАИ

301 человек выздоровел в Псковской области после коронавирусной инфекции за последние сутки. Также выявили 291 случай заражения и четыре смерти от COVID-19. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.



«Число выздоровевших остаётся выше количества заболевших. Желаю всем, кто столкнулся с COVID-19, справиться с этим вирусом», — пожелал губернатор Псковской области.