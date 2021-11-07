301 человек выздоровел после коронавирусной инфекции в Псковской области за последние сутки
301 человек выздоровел в Псковской области после коронавирусной инфекции за последние сутки. Также выявили 291 случай заражения и четыре смерти от COVID-19. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
«Число выздоровевших остаётся выше количества заболевших. Желаю всем, кто столкнулся с COVID-19, справиться с этим вирусом», — пожелал губернатор Псковской области.
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