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Общество

Дерматологи сообщили о новом симптоме коронавируса

Фото: Pixabay

У 20 % заразившихся COVID-19 наблюдаются кожные признаки болезни. Дерматологи зафиксировали новый симптом — «ковидные пальцы», при котором кончики пальцев рук и ног краснеют, как при обморожении, сообщают «Известия».

Специалисты Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии и госпиталя в Коммунарке внесли новый симптом в перечень распространённых кожных проявлений коронавирусной инфекции и связали его с поражением сосудов.

Руководитель Центра диагностики нарушений у пациентов, перенёсших COVID-19, Мария Петина заявила, что «ковидные пальцы» наиболее часто возникают у детей и подростков, однако встречаются и у взрослых.

Врачи рекомендуют обращать внимание на состояние стоп и пальцев, так как коронавирус выступает пусковым механизмом для развития кожных заболеваний.

«Мы сталкиваемся с хроническими заболеваниями (псориаз, атопический дерматит, пузырчатка истинная, экзема и др.), часть которых после перенесённого COVID-19 обостряются и протекают очень тяжело. Кроме того, нередко кожные заболевания дебютируют после этой инфекции», — сообщила заведующая кафедрой кожных и венерических болезней имени В. А. Рахманова Сеченовского университета Ольга Олисова.

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