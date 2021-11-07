Россияне увеличили траты на бумажные книги

17:08, 07 ноября 2021, ПАИ

Исследования банка «Русский стандарт» показали, что доля покупок в книжных магазинах выросла на 76 %, а книжные онлайн-магазины начали уступать свои позиции, пишет РИА Новости.

За девять месяцев этого года доля покупок в книжных магазинах увеличилась до 76 % за счёт снижения плат изданий онлайн — 24 %. За три квартала прошлого года, следуя данным исследования, доля покупок книг офлайн составляла 67 %, а на онлайн-покупки приходилось 33 %.



При онлайн-покупке, согласно материалам «Русского стандарта», средний чек составляет 1 148 рублей в 2021 году против 1 158 рублей в 2020 году. В офлайн-магазинах средняя сумма одной покупки составляет 749 рублей в 2021 году при 721 рубль в 2020 году.

Кроме того, в 2021 году женщины покупали книги чаще, но с более низким средним чеком, чем мужчины. Это объясняется тем, что женщины чаще всего покупают недорогую учебную литературу и обучающие материалы для детей в школы и сады, в то время как мужчины делают покупки реже, но на более высокие суммы, покупая подарочные издания, серии книг или собрания сочинений.

