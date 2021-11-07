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Общество

Эксперт назвал самый эффективный способ хранения и расширения сбережений

Самым эффективным способом хранения и расширения сбережений является портфель валют. Об этом рассказал начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин в беседе с АЭИ «Прайм».

Он отметил, что не стоит отдавать предпочтение консервативному портфелю, в который входит только рубль, доллар и евро. Эффективнее будет использовать те варианты, которые включают и другие валюты, потенциально более доходные в определённый момент.

Эксперт сообщил, что оптимальны для хранения сбережений доллары и швейцарские франки.

Кроме того, Шульгин обратил внимание на рост рубля: российский рубль с начала 2021 года — лидер роста к доллару (+4 %) среди валют ЕМ. Он является бенефициаром роста сырьевых цен, в частности на нефть и газ.

Аналитик считает, что к числу консервативных валют относится южнокорейская вона, а значит, она будет расти на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Центрального банка страны. Тайский бат, в свою очередь, зависит спекулятивного фактора. Так, в Таиланде возможно укрепление экономики, так как планируется открытие границ для привитых иностранных граждан.

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