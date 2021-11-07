Публикуем фотографии с места происшествия в Пустошкинском районе

21:09, 07 ноября 2021, ПАИ

Ранее ПАИ сообщало, что двое мужчин погибли в ДТП в Пустошкинском районе.

По предварительной информации, водитель автомобиля ZAZ Chance съехал в кювет. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка». В настоящее время сотрудники полиции с помощью местных жителей установили, что двое мужчин, обнаруженных на месте происшествия, разыскиваются с 10 октября.