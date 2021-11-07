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Общество

Какое количество родинок на теле может быть опасно, рассказал врач

Большое количество родинок значительно повышает риск развития меланомы и требует ведения «паспорта кожи», заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».  

Врач отметил, что человек, у которого более пяти родинок на теле, должен регулярно фотографировать их, чтобы не пропустить опасных внешних изменений.

Мясников также призвал обратить внимание на толщину родинки: если она превышает один миллиметр и «возвышается» над кожей, то следует обратиться к специалисту.

Во избежание развития меланомы специалист рекомендовал не посещать солярии из-за высокого уровня ультрафиолетового излучения.

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