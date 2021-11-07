Губернатор: Вопрос с освещением в деревне Велье Пушкиногорского района можно решить с помощью создания ТОСа

23:37, 07 ноября 2021, ПАИ

Вопрос с освещением в деревне Велье Пушкиногорского района можно решить с помощью создания территориального общественного самоуправления (ТОС). Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии с главными редакторами районных газет.

Главный редактор газеты «Пушкинский край» Александр Большаков адресовал главе региона вопрос местной жительницы Натальи Фёдоровой из Велья. Вопрос касался освещения в Велье. «В Подкрестье столбов больше 20, в Велье дорога такая же, и такой же ходит автобус, а освещения нет. Кроме того, требуется ремонт улицы Советской», – озвучил проблему главред издания.

«Несколько раз объявлялся конкурс на проведение ремонта улицы Советской в Велье, но никто на конкурс не вышел, – отметил Михаил Ведерников. – Сейчас району нужно актуализировать конкурсную документацию и объявить конкурс ещё раз. Если совсем никто не будет выходить, мы попросим наш «Псковавтодор», чтобы они вышли и дорогу привели в порядок. Здесь я проблем каких-то не вижу», – отметил губернатор.

А вот монтаж осветительных опор в рамках приведения дороги в порядок не предусмотрен, заметил глава региона.

«Но можно пойти таким путём, как жители одной из деревень Порховского района, которые создали ТОС, подали заявку и сделали освещение в своём населённом пункте, – сказал глава региона. – Если получится, то при ремонте дороги мы добавим средств и сделаем освещение хотя бы там, где автобусная остановка».

Напомним, 20 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии с главными редакторами районных газет обсудил порядка 25 вопросов.