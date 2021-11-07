Скончался актер Виктор Гунин
На 69-м году жизни скончался российский актер театра и кино Виктор Гунин. Об этом сообщает портал «Кино-Театр.ру» со ссылкой на коллегу актера Юрия Гаркави. Причина смерти артиста неизвестна.
«Пусть земля тебе будет пухом. Ушел огромный, хоть многим и не известный артист. Аплодисменты тебе, Витя!» - написал Гаркави.
В 1981 году Виктор Гунин окончил Воронежский государственный институт искусств, служил в Московском государственном театре киноактера. Гунин снимался в сериалах «Кулагин и партнеры», «След», а также «Кодекс чести».
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