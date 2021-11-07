Скончался актер Виктор Гунин

09:43, 08 ноября 2021, ПАИ

На 69-м году жизни скончался российский актер театра и кино Виктор Гунин. Об этом сообщает портал «Кино-Театр.ру» со ссылкой на коллегу актера Юрия Гаркави. Причина смерти артиста неизвестна.

«Пусть земля тебе будет пухом. Ушел огромный, хоть многим и не известный артист. Аплодисменты тебе, Витя!» - написал Гаркави.

В 1981 году Виктор Гунин окончил Воронежский государственный институт искусств, служил в Московском государственном театре киноактера. Гунин снимался в сериалах «Кулагин и партнеры», «След», а также «Кодекс чести».