340 групп посетили Псково-Изборский музей-заповедник в нерабочие дни

10:05, 08 ноября 2021, ПАИ

340 групп посетили Псково-Изборский объединенный музей-заповедник в нерабочие дни. Об этом сообщила руководитель учреждения Светлана Мельникова в эфире второго выпуска нового видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм Online» 8 ноября.

«С 30 октября по 7 ноября музей показал невероятный результат. За первые пять нерабочих дней музей посетили 340 групп», – отметила Светлана Мельникова и добавила, что это ещё не окончательные результаты.

Напомним, что в нерабочую неделю, с 30 октября по 7 ноября, из федеральных учреждений культуры были открыты только театры и музеи.