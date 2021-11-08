340 групп посетили Псково-Изборский музей-заповедник в нерабочие дни
340 групп посетили Псково-Изборский объединенный музей-заповедник в нерабочие дни. Об этом сообщила руководитель учреждения Светлана Мельникова в эфире второго выпуска нового видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм Online» 8 ноября.
«С 30 октября по 7 ноября музей показал невероятный результат. За первые пять нерабочих дней музей посетили 340 групп», – отметила Светлана Мельникова и добавила, что это ещё не окончательные результаты.
Напомним, что в нерабочую неделю, с 30 октября по 7 ноября, из федеральных учреждений культуры были открыты только театры и музеи.
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