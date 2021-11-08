Первый авиарейс из Пскова в Минск запланирован на 16 ноября

13:10, 08 ноября 2021, ПАИ

Первый авиарейс из Пскова в Минск запланирован на 16 ноября, пишет «Псковская правда» со ссылкой на директора международного аэропорта «Псков» имени княгини Ольги Артёма Тарасова.

Пассажирские авиаперевозки будет осуществлять авиакомпания «Скол» на девятиместном самолёте Cessna. Пока планируются два рейса в неделю — по вторникам и четвергам. Из Пскова самолёт будет взлетать в 9:20, рейс из Минска будет прибывать в Псков около 15:00.

«Пока этот маршрут на стадии заявки», - уточнил Артём Тарасов. Однако, по его словам, необходимые разрешения на организацию полётов получены, пройдены согласования с пограничной службой и Роспотребнадзором.

На сайте сургутской авиакомпании «Скол» рейс «Псков — Минск» отмечен как перспективный, старт продаже билетов пока не дан.