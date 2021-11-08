В Псковской области отменили запрет на свадьбы и корпоративы

14:31, 08 ноября 2021, ПАИ

С 8 ноября в Псковской области разрешили проводить банкеты, свадьбы, поминки, корпоративы и иные подобные мероприятия. Соответствующие изменения внес губернатор Михаил Ведерников в антикоронавирусный указ.

При этом должен одновременно соблюдаться ряд условий. Совершеннолетние участники мероприятий должны иметь один из двух документов (в том числе в электронном виде): справку о вакцинации от COVID-19 либо о перенесенном заболевании в течение шести месяцев. Людям, имеющим медотвод к прививке от коронавируса, нужно будет показать соответствующий документ и отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за три календарных дня до мероприятия.

Лица, оказывающие услуги при проведении мероприятия (ведущие, аниматоры, фотографы, видеооператоры, иные граждане), должны иметь документ о вакцинации.

Не допускается проведение концертов, культурно-просветительных, театрально-зрелищных мероприятий в период с 23:00 до 6:00.