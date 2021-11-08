В Кремле считают преждевременным оценивать эффективность нерабочих дней

15:08, 08 ноября 2021, ПАИ

Пока рано делать выводы о том, как период нерабочих дней сказался на заболеваемости коронавирусом в стране, но стабилизация ситуации в Москве позволила не продлевать его, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет «Интерфакс».

«Пока рано делать вывод, он будет понятен только где-то через неделю. Вы слышали заявления глав регионов, я в первую очередь говорю о заявлении Сергея Семеновича Собянина. Как раз наш мэр сказал, что ситуация в этом плане стабилизируется с распространением и уровнем заболеваемости в Московском регионе. Собственно, это дало основания для того, чтобы не продлевать этот режим здесь, в Москве», - сказал Песков.

По его словам, полный эффект можно будет «как-то осознавать в более длинной перспективе».