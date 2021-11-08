Псковичам предлагают нанести QR-код на самых неожиданных местах

15:13, 08 ноября 2021, ПАИ

В Пскове местным жителям предлагают нанести QR-код на ногти в качестве маникюра, сделать татуировки, а также напечатать его на одежде и брелоках. Об этом пишет газета «Комсомольская правда. Псков».

В частности, стоимость татуировки с QR-кодом в Пскове начинается от 1000 рублей. Окончательная стоимость зависит от размера и сложности нанесения.

«Наверное, только рисковый согласится на такое, но почему нет? Это интересно. Мы же рисуем руны и иероглифы, почему не нанести QR-код? Это же круто! Можно пойти дальше, не обязательно использовать QR-код о вакцинации или после болезни, сейчас создать такой квадратик можно с чего угодно в интернете, даже с любимого видео на YouTube», – рассказал псковский тату-мастер с семилетним стажем работы в этой сфере.

Полную версию материала читайте на сайте газеты.