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Галина Невалённая: Мы стремимся, чтобы ремонтные работы проводились комплексно

«Мы стремимся, чтобы ремонтные работы проводились комплексно», - заявила депутат Псковской городской Думы Галина Невалённая корреспонденту Псковского агентства информации.

Она отметила, что работает в тесном контакте с жителями 13 округа и знает все болевые точки, дворы и улицы, которые требуют ремонта. Депутат напомнила, что уже отремонтированы улицы Герцена, Текстильная, идет ремонт улицы Леона Поземского. «Город проводит ремонтные работы комплексно. Ремонт улицы Труда — логическое продолжение ремонта на Текстильной. Таким образом, основные дороги округа мы должны отремонтировать», - рассказала Галина Невалённая. Она добавила, что параллельно идет ремонт проездов.

Напомним, улицу Труда в Пскове отремонтируют за 148 млн 137 тысяч 242,76 рубля. Работы выполнит компания «Дорстройсервис». Улицу будут ремонтировать в два этапа. Сначала приведут в порядок участок от дома 4 до улицы Текстильной. Эти работы завершат до 26 августа 2022 года. Затем отремонтируют участок от улицы Текстильной до улицы Инженерной. Эти работы завершат до 25 августа 2023 года.

Согласно контракту, подрядчик должен привести в порядок проезжую часть, отремонтировать тротуары, заменить люки, плиты перекрытий, отремонтировать посадочные площадки автобусных остановок, установить дорожные знаки и нанести разметку.

Также он уберёт часть ограждения на первом участке, а на втором заменит пешеходное ограждение живой изгородью.

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