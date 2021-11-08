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Общество

Ситуация с коронавирусом остаётся сложной в трёх районах Псковской области

8 ноября губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочее совещание, участие в котором приняли руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Нестерук, председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, руководитель правового управления региональной администрации Наталья Волкова, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Александр Нестерук отметил, что прирост заболеваемости за прошедшую неделю составил чуть более 1%, что позволяет осторожно говорить о стабилизации ситуации. Но динамика может вырасти из-за возобновления социальных контактов.

«Высокого роста заболеваемости мы не прогнозируем», — заметил главный санитарный врач региона. Он также подчеркнул, что среди муниципалитетов самая сложная ситуация складывается в Гдовском, Новосокольническом и Дедовичском районах.

Глава региона заметил, что было принято решение возобновить очное обучение, так как с эпидемиологической точки зрения держать школьников третью неделю дома бессмысленно.

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