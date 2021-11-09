Холодный ветреный день ожидает псковичей 9 ноября
9 ноября в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает официальный Telegram-канал региона.
Днем преимущественно без осадков, утром в западных районах осадки, преимущественно в виде снега, мокрого снега, в отдельных районах с дождем. На дорогах местами гололедица. Будет дуть ветер западных направлений. Температура днем +0...+2 градуса.
В Пскове днем преимущественно без осадков, утром осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь. Температура днем +0...+2. В Великих Луках преимущественно без осадков. Температура днем +0...+1.
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