Ветераны псковского УМВД получили поздравления в преддверии профессионального праздника
В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации представители совета ветеранов и Общественного совета при УМВД России по городу Пскову посетили по месту жительства бывших работников ведомства.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, поздравления с наступающим профессиональным праздником получили ветераны Великой Отечественной войны, пенсионеры МВД России Игорь Слётов и Эльвира Орлова, а также инвалиды военной травмы и родственники сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.
От имени руководства УМВД и членов общественных организаций городской полиции ветеранам вручили подарки и поздравительные открытки. Им пожелали крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья.
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