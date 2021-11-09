Ветераны псковского УМВД получили поздравления в преддверии профессионального праздника

09:22, 09 ноября 2021, ПАИ

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации представители совета ветеранов и Общественного совета при УМВД России по городу Пскову посетили по месту жительства бывших работников ведомства.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, поздравления с наступающим профессиональным праздником получили ветераны Великой Отечественной войны, пенсионеры МВД России Игорь Слётов и Эльвира Орлова, а также инвалиды военной травмы и родственники сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.

От имени руководства УМВД и членов общественных организаций городской полиции ветеранам вручили подарки и поздравительные открытки. Им пожелали крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья.