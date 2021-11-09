Студенты ПсковГУ вернутся к очному формату обучения 15 ноября
Обучение в институтах и колледже продолжится в очном формате с 15 ноября, сообщили в пресс-службе вуза.
Напомним, с 25 октября студенты ПсковГУ, включая учащихся колледжа, ушли на дистанционное обучение, которое должно было завершиться 7 ноября. Однако по решению вуза дистант продлили ещё на неделю.
В очном формате с 8 ноября продолжили обучение студенты инженерных наук и медфакультета Института медицины и экспериментальной биологии.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как предпочитаете экономить на покупках?
09 ноября 2021
Более 5 млн просмотров набрало видео блогера Полины Чех из «заколдованного сада» в Псковской области