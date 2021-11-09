Студенты ПсковГУ вернутся к очному формату обучения 15 ноября

09:28, 09 ноября 2021, ПАИ

Обучение в институтах и колледже продолжится в очном формате с 15 ноября, сообщили в пресс-службе вуза.

Напомним, с 25 октября студенты ПсковГУ, включая учащихся колледжа, ушли на дистанционное обучение, которое должно было завершиться 7 ноября. Однако по решению вуза дистант продлили ещё на неделю.

В очном формате с 8 ноября продолжили обучение студенты инженерных наук и медфакультета Института медицины и экспериментальной биологии.