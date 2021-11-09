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Инфекционист: Дети стали болеть коронавирусом чаще и тяжелее

Последние всплески заболеваемости COVID-19 показали, что дети, как и взрослые, стали болеть чаще и тяжелее. При этом спустя недели после выздоровления у детей может проявиться опасный постковидный синдром, рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков. Об этом пишет «Российская газета».

По его словам, мультисистемный воспалительный синдром (МВС) - это самое грозное последствие недавно перенесенного COVID-19 у детей. «К счастью, он встречается нечасто», - успокоил специалист. Он пояснил, что МВС у детей - это некий вариант цитокинового шторма, который проявляется не во время болезни, а через 1-4 недели после COVID-19.

Поздняков рассказал, что чаще всего коронавирусная инфекция у таких детей протекала в легкой или даже субклинической форме. Возможная причина развития МВС - гипериммунная реакция организма на SARS-CoV-2, только в сравнении со взрослыми пациентами отсроченная по времени.

Инфекционист уточнил, что для синдрома характерны быстрое появление лихорадки с температурой выше 38,5, плохо сбиваемой жаропонижающими средствами, и симптомы интоксикации. Более чем у половины пациентов появляются различные варианты сыпи. В числе других проявлений врач назвал конъюнктивит, изменения на слизистых рта, воспаление каймы губ, увеличение лимфоузлов, желудочно-кишечные расстройства, снижение артериального давления.

Постковидный синдром у детей встречается нечасто, в отличие от взрослых. Чаще всего он проявляется усталостью, нарушениями сна, изменениями настроения, тревожностью и утомляемостью. Специфического лечения постковидных состояний не существует. Для детей наиболее актуальным является упорядочивание режима дня с достаточным сном, соблюдение полноценного режима питания.

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