19 ноября произойдёт частное затмение Луны

11:37, 09 ноября 2021, ПАИ

19 ноября произойдёт частное затмение Луны с максимальной фазой 0,97 в 12:04 по московскому времени, сообщает Роскосмос.

Луна пройдет через южную часть земной тени. Теневое затмение продлится 3 часа 28 минут (с 10:20 до 13:48 по Москве), а в момент максимальной фазы, в 12:04 мск, будет выглядеть практически как полное (0,97) с ярко освещенным южным краем Луны.

Теневые фазы (с 07:17 до 10:48) смогут увидеть жители восточных регионов России. С начала и до конца теневое затмение будет видно в Дальневосточном федеральном округе в вечернее время. В Пскове затмение ненаблюдаемое, так как Луна во время затмения будет находиться под горизонтом.