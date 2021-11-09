Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Россия и Египет возобновили чартерное авиасообщение

Россия и Египет официально возобновили чартерное авиасообщение, которое было прекращено более пяти лет назад, пишет газета «Известия».

После крушения над Синайским полуостровом самолёта «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург в 2015 году, были прекращены чартерные рейсы между Россией и Египтом. Решение о возможном восстановлении чартерного авиасообщения было принято ещё в 2018 году. Позднее, в июле текущего года, президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий введенный ранее запрет на авиаперевозки между двумя странами.

Уточняется, что на время пандемии решение о возобновлении полётов в любые зарубежные страны должен принимать оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Так, согласно недавнему решению штаба, чартеры из России в Египет считаются открытыми, начиная с 9 ноября.

Первым перевозчиком стала компания Nordwind, которая осуществила полёт из Нижнего Новгорода в Хургаду.

В то же время на фоне этих событий российские туроператоры констатировали повышенный спрос на чартерные авиарейсы на египетские курорты. По их сведениям, все ближайшие рейсы отправятся в африканскую страну с практически полной загрузкой.

Напомним, Россия прекратила авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании «Когалымавиа», который совершал рейс 9268 из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту произошел взрыв, приведший к гибели 224 человек – пассажиров и членов экипажа. Среди них были девять псковичей: Алиса Витальева, Ирина Витальева, Андрей Горбатенко, Екатерина Кожемякина, заместитель главы Пскова Александр Копылов, Елена Мельникова, Екатерина Мурашова, Ирина Пикалева, Алексей Тихомиров.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как предпочитаете экономить на покупках?
Проголосовать >>>

09 ноября 2021

Псковичам с медотводом и ПЦР-тестом разрешили посещать читальные залы госархива
09 ноября 2021

Три недели остаётся у псковичей на уплату имущественных налогов за 2020 год

09 ноября 2021

Снежный покров не прогнозируется в Псковской области ближайшие 10 дней
09 ноября 2021

Псковская область находится на гребне циклона
09 ноября 2021

В Кремле ответили на вопрос о возможном ужесточении ковид-ограничений
09 ноября 2021

Станислав Стармолотов: Дорогу Гверстонь – Крупп – Кулье отремонтируют в ближайшие три-четыре года
09 ноября 2021

Станислав Стармолотов: «Псковпассажиравтотранс» живёт и будет дальше жить
09 ноября 2021

29 квартир приобрели для псковских врачей и фельдшеров в этом году

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...