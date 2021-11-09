Россия и Египет возобновили чартерное авиасообщение

13:40, 09 ноября 2021, ПАИ

Россия и Египет официально возобновили чартерное авиасообщение, которое было прекращено более пяти лет назад, пишет газета «Известия».

После крушения над Синайским полуостровом самолёта «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург в 2015 году, были прекращены чартерные рейсы между Россией и Египтом. Решение о возможном восстановлении чартерного авиасообщения было принято ещё в 2018 году. Позднее, в июле текущего года, президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий введенный ранее запрет на авиаперевозки между двумя странами.

Уточняется, что на время пандемии решение о возобновлении полётов в любые зарубежные страны должен принимать оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Так, согласно недавнему решению штаба, чартеры из России в Египет считаются открытыми, начиная с 9 ноября.

Первым перевозчиком стала компания Nordwind, которая осуществила полёт из Нижнего Новгорода в Хургаду.

В то же время на фоне этих событий российские туроператоры констатировали повышенный спрос на чартерные авиарейсы на египетские курорты. По их сведениям, все ближайшие рейсы отправятся в африканскую страну с практически полной загрузкой.

Напомним, Россия прекратила авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании «Когалымавиа», который совершал рейс 9268 из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту произошел взрыв, приведший к гибели 224 человек – пассажиров и членов экипажа. Среди них были девять псковичей: Алиса Витальева, Ирина Витальева, Андрей Горбатенко, Екатерина Кожемякина, заместитель главы Пскова Александр Копылов, Елена Мельникова, Екатерина Мурашова, Ирина Пикалева, Алексей Тихомиров.