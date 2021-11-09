Жительница Палкинского района фиктивно зарегистрировала иностранца в ветхом доме

14:55, 09 ноября 2021, ПАИ

В Палкинском районе возбудили уголовное дело по факту фиктивной регистрации иностранца. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

В сентябре 2021 года 47-летняя жительница Палкинского района фиктивно зарегистрировала в своём доме гражданина Узбекистана, который не имел намерения в нем проживать. При этом дом фактически является непригодным для проживания по причине отсутствия электричества и ненадлежащего состояния кровли и стен. Женщина совершила преступление с целью получения денежного вознаграждения.

В настоящее время дознаватель проводит следственные и процессуальные действия, направленные на установление истины по уголовному делу. Санкция статьи 322.2 УК РФ предусматривает альтернативные виды наказаний: от штрафа в размере до 500 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 3 лет.