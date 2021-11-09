Роспотребнадзор разъяснил водителям, как избежать обмана в автосалонах

15:16, 09 ноября 2021, ПАИ

Роспотребнадзор рассказал, как избежать обмана и навязывания дополнительных товаров и услуг при покупке новых и подержанных автомобилей в автосалонах, пишет газета «Известия».

В первую очередь, чтобы не стать жертвой обмана при покупке автомобиля, необходимо внимательно поискать отзывы о компаниях - продавцах автомобилей. Кроме того, при выборе следует учитывать, уполномочен ли автосалон официальным дилером на продажу автомобилей той или иной марки.

После выбора автосалона с хорошей репутацией необходимо проверить информацию, указанную на его сайте. Также нужно изучить объём дополнительной информации, которая должна включать в себя телефоны продавца, адрес, образцы типовых договоров, информацию о гарантии, стоимости автомобилей.

Если цена ниже рыночной, то, по совету Роспотребнадзора, стоит относиться к этому более осторожно. При покупке подержанного автомобиля необходимо проверить его историю, воспользовавшись информацией на официальном сайте Госавтоинспекции.

В договоре обязательно должны быть указаны сроки поставки автомобиля, размер аванса, порядок его возврата в случае отказа от покупки по вине продавца, а также полное описание модификации модели.

Перед тем как подписать акт приёма-передачи и забрать машину, её нужно осмотреть на наличие дефектов. Ещё один важный аспект – сверка номера двигателя, шасси и номера кузова, VIN с договорными условиями, проверка комплектности, контроль уровня технических жидкостей.

В Роспотребнадзоре также пояснили, что по статье «О защите прав потребителей» навязывание дополнительных товаров и услуг запрещено. Компания, виновная в нарушении одного из основополагающих прав потребителей на свободный выбор услуг, должна возместить потребителю все убытки, включая цену навязанных товаров или услуг.