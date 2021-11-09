Доля автомобилей с «автоматом» на российском рынке достигла 66%

18:01, 09 ноября 2021, ПАИ

За девять месяцев этого года в России продали 771 тысячу автомобилей, оснащенных автоматическими коробками передач (АКПП). Это составляет 66 % от общих продаж новых легковых машин в стране, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В январе-сентябре 2020 года рыночная доля автомобилей с АКПП была равна 62,5 %. Таким образом, с тех пор она увеличилась на 3,5 %.

Отмечается, что в предыдущие пять лет рыночная доля легковых автомобилей с АКПП в России превосходит 50 %, причем в последние два года она находится даже выше 60-процентной отметки.