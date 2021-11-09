Встреча на «Седьмом небе». Плитка, брак и другие вещи, которые откладывают псковичи

20:17, 09 ноября 2021, ПАИ

Каждый вторник и четверг на радиостанции «Седьмое небо» в эфир выходит программа «Место встречи». На протяжении двух часов ведущие общаются на различные темы, дарят позитив и разыгрывают подарки. Один из способов забрать приз – интерактив. В эфире озвучивается тема, а слушатели присылают свои мысли в чаты.

Сегодня слушатели назвали массу вещей, которые они постоянно откладывают на потом. Предлагаем вашему вниманию топ самых оригинальных из них:



1. Уволиться.

2. Предложение руки и сердца.

3. Обновить плейлист в машине.

4. Бритьё. Жена уже готова разводиться.

5. Убрать мусор в салоне автомобиля.

6. Доложить плитку в коридоре.

7. Дочитать «Лолиту». С девятого класса.

8. Долго откладывала развод. Но наконец-то решилась.

9. Поменять летнюю резину на зимнюю.

10. Сделать прививку.

Своими мыслями и предложениями псковичи делятся каждый вторник и четверг на волне 107.1FM. Присоединяйтесь! Слушайте, пишите, звоните и получайте подарки. Самые оригинальные ответы будем публиковать в нашем топе. До встречи на нашем сайте и радио «Седьмое небо»!