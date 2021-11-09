Встреча на «Седьмом небе». Плитка, брак и другие вещи, которые откладывают псковичи
Каждый вторник и четверг на радиостанции «Седьмое небо» в эфир выходит программа «Место встречи». На протяжении двух часов ведущие общаются на различные темы, дарят позитив и разыгрывают подарки. Один из способов забрать приз – интерактив. В эфире озвучивается тема, а слушатели присылают свои мысли в чаты.
Сегодня слушатели назвали массу вещей, которые они постоянно откладывают на потом. Предлагаем вашему вниманию топ самых оригинальных из них:
1. Уволиться.
2. Предложение руки и сердца.
3. Обновить плейлист в машине.
4. Бритьё. Жена уже готова разводиться.
5. Убрать мусор в салоне автомобиля.
6. Доложить плитку в коридоре.
7. Дочитать «Лолиту». С девятого класса.
8. Долго откладывала развод. Но наконец-то решилась.
9. Поменять летнюю резину на зимнюю.
10. Сделать прививку.
Своими мыслями и предложениями псковичи делятся каждый вторник и четверг на волне 107.1FM. Присоединяйтесь! Слушайте, пишите, звоните и получайте подарки. Самые оригинальные ответы будем публиковать в нашем топе. До встречи на нашем сайте и радио «Седьмое небо»!
Как предпочитаете экономить на покупках?
Студентки РУДН получили диплом победителя за проект меморила в память о жертвах Моглинского лагеря
Михаил Ведерников провел рабочее совещание с Минсельхозом и Россельхознадзором по мерам ликвидации АЧС в регионе
За две недели в России израсходовали более семи миллионов комплектов вакцин от COVID-19