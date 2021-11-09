«Главная тема с Надеждой Назаренко»: Какие ограничения остались после «кавикул»

20:32, 09 ноября 2021, ПАИ

Какие антиковидные ограничения еще действуют в Псковской области после окончания режима нерабочих дней? Какие останутся до 2024 года? И можно ждать ли послаблений? Об этом в новом выпуске программы от 9 ноября.