«Главная тема с Надеждой Назаренко»: Какие ограничения остались после «кавикул»
Какие антиковидные ограничения еще действуют в Псковской области после окончания режима нерабочих дней? Какие останутся до 2024 года? И можно ждать ли послаблений? Об этом в новом выпуске программы от 9 ноября.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как предпочитаете экономить на покупках?
09 ноября 2021
Михаил Ведерников провел рабочее совещание с Минсельхозом и Россельхознадзором по мерам ликвидации АЧС в регионе
09 ноября 2021
За две недели в России израсходовали более семи миллионов комплектов вакцин от COVID-19