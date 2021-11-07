Apple начала принимать к оплате карты «Мир»

08:17, 10 ноября 2021, ПАИ

Владельцы iPhone и iPad теперь могут привязять карту «Мир» к учётной записи Apple и расплачиваться с помощью нее за Apple Music, Apple TV и Apple Podcasts, а также покупать приложения в App Store. Об этом пишет газета «Известия».

Интеграция банковских карт «Мир» в сервисы Apple началась весной 2021 года. Тогда российским кредитным организациям стал доступен функционал по подключению нацкарт к Apple Pay. Сейчас этот сервис доступен клиентам отдельных банков, которые провели необходимые технические доработки.

Нацкарты оформляются работникам бюджетной сферы, госслужащим, пенсионерам, студентам и получателям государственных пособий. По данным ЦБ, их выпущено более 100 млн. «Мир» принимается на всей территории России и в ряде зарубежных стран — в том числе в Турции, Вьетнаме, Армении.