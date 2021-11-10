В Псковской области на 22,9% снизилась заболеваемость ОРВИ

09:50, 10 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 22,9 %, зарегистрировано 3650 случаев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Эпидпорог превышен на 1,1%, высокие показатели регистрируются 24 недели подряд. В частности, превышение эпидпорога выявлено в возрастной группе от 15 лет и старше – на 45,2%.

В Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 18,3%, такой диагноз поставили в 2123 случаях. Эпидпорог превышен на 4,2%, в том числе в возрастной группе от 15 лет и старше – на 119,6%.

За неделю госпитализированы 46 человек. Лабораторно обследовали на наличие возбудителей гриппа и ОРВИ 41 человека, проведено 502 исследования. В одном случае были выделены аденовирусы, в двух – РС-вирусы, еще по одному – метапневмовирусы и риновирусы.

Всего с начала эпидсезона на наличие возбудителей гриппа и ОРВИ проверили 625 человек, проведено 7640 исследований. Вирусы гриппа не были обнаружены.