Псковские врачи приняли преждевременные роды у пациентки с 60% поражения лёгких

15:49, 10 ноября 2021, ПАИ

О преждевременных родах у женщины с 60% поражения лёгких рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 10 ноября.

В учреждение поступила 32-летняя пациентка, она написала отказ от госпитализации. Уже через 3 дня её доставили в больницу с 60% поражения легких, случились преждевременные роды. Их принимали в псковской инфекционке. У женщины родилась девочка, она жива.

Матери врачи оказали всю необходимую помощь, её уже сняли с вентиляции легких. Она провела в инфекционке на ИВЛ больше двух месяцев, 2 ноября пациентку перевели в городскую больницу на реабилитацию.

«Этот длинный путь мы преодолели. Пациентка выжила, это чудо, если бы не ее настрой, готовность помогать нам, а мы - ей. Это редчайший случай», - уточнила Анастасия Повторейко.