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ФОТОФАКТ: В Пскове на новом тротуаре около «Стекляшки» собираются лужи

Фото: КП-Псков

Жительница Пскова пожаловалась на лужи, которые образовались на новом тротуаре около «Стекляшки» на Советской, 5, пишет «Комсомольская правда – Псков».

Фото: КП-Псков

«Сегодня утром шла на работу и промочила все ноги у «Стекляшки». Обидно, ведь там совершенно новый тротуар сделали. Что самое интересное, тот же самый тротуар после арки совершенно не залило водой», – отметила читательница газеты.


 

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