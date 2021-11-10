ФОТОФАКТ: В Пскове на новом тротуаре около «Стекляшки» собираются лужи
Жительница Пскова пожаловалась на лужи, которые образовались на новом тротуаре около «Стекляшки» на Советской, 5, пишет «Комсомольская правда – Псков».
«Сегодня утром шла на работу и промочила все ноги у «Стекляшки». Обидно, ведь там совершенно новый тротуар сделали. Что самое интересное, тот же самый тротуар после арки совершенно не залило водой», – отметила читательница газеты.
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